El poder de los fanáticos se hace presente una vez más en el fútbol mundial, pero con una particularidad. En esta ocasión, se tratan de seguidores de una artista internacional como es Taylor Swift, quienes irrumpieron en las redes sociales para meterse de lleno en la votación del Golden Boy. Con su intervención, ahora Jude Bellingham supera a Alejandro Balde y por amplio margen.

El fandom de Taylor Swift inició una campaña en Twitter para que Bellingham, que tuvo un espectacular inicio de temporada con cinco goles en cuatro partidos jugados con Real Madrid, sea el ganador del premio Golden Boy del público. Recordemos que este galardón, organizado por el diario Tuttosport, premia al mejor jugador europeo de la temporada menor de 21 años, de acuerdo a la votación del público.

La estrella de Real Madrid está entre los favoritos junto a Alejandro Balde, de Barcelona y Jamal Musiala, de Bayern Múnich. Precisamente, el futbolista culé estaba en el primer lugar en la votación hasta que apareció el fandom de la artista estadounidense para que la historia cambie radicalmente.

Jude Bellingham arrasa en la votación del Golden Boy gracias a Taylor Swift

Tal como explican algunas cuentas en Twitter, Alejandro Balde estaba ganando la votación con un 43 por ciento contra aproximadamente el 30 que tenía Bellingham. Sin embargo, un fan de Taylor Swift publicó en la red social un pedido para todos los ‘swifties’ (nombre del fandom de la cantante) para que voten al inglés.

Con este pedido, que llegó a más de 7.000 retuits, el ex Borussia Dortmund pasó de tener un 30 por ciento a más del 80 por ciento de los votos. En tanto, Balde cayó del 43 a sólo el 8 por ciento. El poder de los fanáticos hizo de las suyas, pero todo tiene un motivo detrás y es por una frase polémica del lateral del Barça.

Balde: “No me gusta la música de Taylor Swift”

La publicación del fan que inició esta campaña en contra de Balde también mostró una polémica frase dicha por el propio jugador en contra de la cantante estadounidense. “¿Si me gusta Taylor Swift? No, no me gusta su música“, dijo en una entrevista hace algunos meses. A partir de esta frase es que ahora cambió la votación del Golden Boy.

¿Quiénes son los nominados al Golden Boy 2023?

Tuttosport dio a conocer una lista con 100 futbolistas nominados a ganar el premio Golden Boy 2023. Todos los nombres los puedes conocer aquí. De todas maneras, entre los grandes candidatos a ganarlo se encuentran Jude Bellingham, Jamal Musiala, Alejandro Balde, Gavi, Xavi Simons, Florian Wirtz, Benjamin Sesko y António Silva, entre otros.

Cabe recordar que Gavi fue el ganador de la edición 2022. En tanto Jude Bellingham terminó segundo en los últimos dos años (en 2021 lo superó Pedri). Algunos ganadores notables de este galardón son Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Paul Pogba, Sergio Agüero, Wayne Rooney y Cesc Fábregas, entre tantos otros.

¿Qué es el premio Golden Boy y cómo se elige?

El premio Golden Boy es un galardón anual, que se entrega desde el año 2003 y es organizado por el diario italiano Tuttosport. Para muchos, es considerado el Balón de Oro para los jóvenes de todo el mundo. Premia a los futbolistas que hayan jugado en Europa (Primera División) durante la última temporada y que sean menores a los 21 años.

Para elegir a los primeros 100 nominados, por primera vez desde que se entrega este premio, Tuttosport recurrió al Big Data, en un acuerdo con Football Benchmark, uno de los sitios de datos sobre este deporte más reconocidos en todo el mundo. A partir de una serie de características distintivas de los jugadores, fueron eligiendo a los candidatos. Un mes antes de la entrega del premio, esta lista de 100 se reduce a sólo 20 nombres.

La elección final para el premio Golden Boy es la votación de un grupo de 50 periodistas especializados de Europa y con “20 años de experiencia”. ¿Para qué sirve el voto de los aficionados? Se trata de otro premio, el cual va para el mejor jugador votado por el público.

Desde 2022 también se entrega el premio Golden Girl a la mejor jugadora menor de 21 años. La primera ganadora fue la alemana Jule Brand. En tanto, también hay galardones para los mejores futbolistas absolutos (mayores de 21 años), entrenadores, directores deportivos y presidentes de clubes.