La llegada de Sandro Tonali a Newcastlees una de las grandes bombas del mercado de pases. Zlatan Ibrahimovic ha elogiado el talento del mediocampista italiano, a quien acompañó durante los últimos 3 años.

Tras el despido de Paolo Maldini, la directiva de AC Milan decidió vender a Sandro Tonali, jugador que parecía intransferible para los rossoneri. Newcastle hizo una oferta en torno a los 70 millones de euros que fue aceptada desde San Siro.

En medio del revuelo por la venta del mediocampista, ha salido Zlatan Ibrahimovic a hablar de forma positiva del volante. El sueco elogió al que fue su compañero en los últimos años en el plantel rossoneri.

Elogios a Tonali

Durante la presentación de su línea alimenticia en Bérgamo, Ibrahimovic aseguró que Tonali está listo para la Premier League. “¿Si está preparado? Sí, creo que sí. Por supuesto, depende de él. Le hice entender la mentalidad correcta que debe tener para ganar, y ganó“.

“Ha crecido mucho con el Milan, tiene una gran responsabilidad. Todavía tiene que crecer, pero en Inglaterra lo hará, y lo hará bien” añadió el ahora exfutbolista e ídolo de AC Milan sobre su traspaso a Inglaterra.

¿Regresa Zlatan al Milan?

El sueco también fue cuestionado por sus próximos pasos tras el retiro. “Me imaginé que estaría mucho más estresado. ¿Un partido de despedida? No me he detenido a pensarlo. Por otro lado, estoy orgulloso de que la gente quiera que vuelva al Milan. Lo que he vivido en este club se queda dentro“.