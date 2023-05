El caso de los insultos a Vinícius Júnior añadió secuencias reveladoras. Resulta que después de lo que fue el hecho en sí, de los idas y vueltas del brasileño con Javier Tebas (presidente de LaLiga) por Twitter y de las dudas que plantearon desde algunos sectores respecto al contenido de los cantos por parte de la afición del Valencia, este lunes por la mañana trascendieron nuevas imágenes que no dejan lugar a dudas del tono de la agresión.

Tal como denunció el propio jugador afectado y Carlo Ancelotti (post partido se resistió a hablar de fútbol con la transmisión oficial para marcar su indignación por el ataque) un grupo de hinchas del elenco ché (no todos, pero sí un grupo numeroso que se hizo sentir) en el antes, en el durante y en el post del encuentro, llamaron ”mono” al 20 del Real Madrid.

De hecho, en la filmación que se viralizó en las diferentes plataformas de redes sociales se ve y se escucha claramente como en las adyacencias del Estadio Mestalla, en el instante que arribó el bus que trasladó al plantel de la Casa Blanca hacia la Comunidad Valenciana, los simpatizantes entonaban el mismo funesto canto en contra de Vinícius que momentos más tarde generó el encono dentro del campo de juego.

El descargo de Vinícius Júnior a LaLiga por un nuevo episodio de racismo

Tras el Valencia vs. Real Madrid, Vinícius Júnior volvió a apuntar, mediante su cuenta de Twitter, contra LaLiga por su actitud ante los hechos que vivió en Mestalla, el cual se sumó a otros episodios que le tocó vivir al brasileño de igual o similares características en diferentes escenarios de la primera división del Fútbol de España.

”No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”, escribió el futbolista.