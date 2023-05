Este domingo 21 de mayo se vivió un lamentable momento en el Estadio de Mestalla con los insultos racistas de algunos fanáticos de Valencia contra Vinícius Jr. El futbolista de Real Madrid publicó un contundente comunicado en su cuenta de Twitter, iniciando un tenso cruce con el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

La salida de Vinícius del partido contra Valencia en Mestalla ha traído grandes repercusiones. El brasileño estuvo siendo acosado durante todo el encuentro, recibiendo insultos racistas por parte de una facción de la hinchada local.

La situación se salió de control por completo con la expulsión del atacante. Luego de esto, el futbolista de Real Madrid apuntó directamente contra LaLiga desde Twitter por los constantes ataques que ha recibido tanto él como otros jugadores en España.

Cruce entre Vinícius y Tebas

Luego de su contundente mensaje en las redes sociales, el presidente de LaLiga publicó una respuesta contra Vinícius. “Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos“.

La respuesta de Javier Tebas hizo enfurecer aún más al brasileño, que no se quedó callado. “Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa… Omitirte solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve“.

Ante el segundo tweet de Vinícius, ya dirigido directamente contra él, Tebas emitió un último comunicado. “Ni España ni LaLiga son racistas, es muy injusto decir eso. Desde LaLiga denunciamos y perseguimos el racismo con toda la dureza dentro de nuestras competencias. Esta temporada se han denunciado 9 veces insultos racistas. Siempre identificamos a los energúmenos y elevamos la denuncia a los órganos sancionadores“.

“No podemos permitir que se manche la imagen de una competición que es sobre todo símbolo de unión entre pueblos, donde más de 200 jugadores de raza negra en 42 clubes reciben cada jornada el respeto y el cariño de toda la afición, siendo el racismo un caso extremadamente puntual (9 denuncias) que vamos a erradicar” añadió.