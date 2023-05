El partido que Valencia y Real Madrid jugaron este domingo 21 de mayo por la fecha 35 de LaLiga quedó marcado por los insultos que le bajaron desde cada uno de los sectores del Estadio Mestalla a Vinícius Júnior. Por tal razón, por un momento, el futbolista quiso abandonar el encuentro, pero, tras una charla que mantuvo con Carlo Ancelotti, continuó jugando.

Al respecto de lo que fue esta funesta situación, la cual se fue repitiendo en varios escenarios en los que jugó durante la temporada el Merengue, el entrenador italiano, en la entrevista típica post cotejo con la transmisión oficial, se negó a hablar de fútbol para denunciar públicamente los hechos acontecidos entre el brasileño y la afición ché.

”No quiero hablar de fútbol. Lo que pasó es más importante que una derrota. Lo que ha pasado hoy no tiene que pasar. Un estadio que le grita mono a un jugador y un entrenador que piensa quitarlo por esto, es porque hay algo malo que pasa en esta liga”, apuntó Carlo Ancelotti respecto al ataque que padeció Vinícius Júnior en el Estadio Mestalla.

Asimismo, el estratega del Real Madrid contó cómo fue el momento en el que le tocó convencer al damnificado para que permanezca en el campo de juego: ”Él no quería continuar y yo le dije que no me parecía justo que tenga que dejar el partido porque no era su culpa. No era el culpable, era la víctima y por eso siguió jugando. Además de esto, le sacan una tarjeta roja sin sentido, porque no fue una agresión”.

Siempre en la misma línea, Ancelotti insistió: ”Yo no tengo el problema, LaLiga tiene un problema. Por estos temas de racismo, para mí tienen que parar el partido. Porque acá no es una sola persona que le grita mono, es todo un estadio que le gritó, como ha pasado en muchos estadios. Diría lo mismo si ganábamos 3 a 0, hay que parar el partido, no hay otra manera”.

Y cerró revelando el sentir de Vinícius por estas horas: ”Está muy triste. Porque es algo que no puede pasar. Y su reacción es bastante lógica para un jugador que ha sufrido lo que pasó”