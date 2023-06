Islandia vs. Portugal EN VIVO – Eliminatorias Eurocopa 2024: Dónde verlo, minuto a minuto, alineaciones y árbitro

En una nueva presentación con Cristiano Ronaldo como posible titular, la Selección Portugal jugará frente a Islandia en la cuarta jornada del Grupo J por las Eliminatorias Eurocopa 2024.

El partido será HOY, martes 20 de junio, desde el Laugardalsvöllur con Daniel Siebert (Alemania) como árbitro del mismo, además de que se podrá ver EN VIVO por Star+ en Centroamérica y Sudamérica, también por FuboTV para Estados Unidos.

Iniciamos con el dueño de casa, donde los “Vikingos” no experimentaron el mejor de los comienzos, ya que acumulan dos derrotas con una victoria hasta el momento. Después de la dura caída sufrida ante Eslovaquia 2-1 como local, los comandados por Age Hareide se ubicaron en la quinta colocación con tres unidades, a seis de su rival de turno.

Nos metemos en el otro sitio, con unos “Lusos” que hasta el momento demuestran un camino sumamente opuesto, donde ganaron todos los partidos y sin recibir un gol en alguno de ellos. Quienes llevan el nuevo proceso a cargo del español Roberto Martínez vienen de superar 3-0 a Bosnia y Herzegovina, con doblete de Bruno Fernandes y Bernardo Silva.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de Islandia vs. Portugal por las Eliminatorias Eurocopa 2024?

Internet y streaming donde transmitirán el partido

Islandia vs. Portugal contará con la transmisión de Star+ para Sudamérica y Centroamérica. Además de que FuboTV y ViX+ lo emitirá en Estados Unidos y UEFA TV hacia todo el mundo.

Horarios y canales de TV

Argentina: 15:45 horas por ESPN

Bolivia: 14:45 horas por ESPN

Brasil: 15:45 horas por ESPN

Chile: 14:45 horas por ESPN

Colombia: 13:45 horas por ESPN

Ecuador: 13:45 horas por ESPN

España: 20:45 horas sin TV, solo ONLINE

Estados Unidos: 11:45 horas PT y 14:45 horas ET por Fox Sports App, FOX Sports 1 y FOXsports.com

México: 12:45 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 14:45 horas por ESPN

Perú: 13:45 horas por ESPN

Uruguay: 15:45 horas por ESPN

Venezuela: 14:45 horas por ESPN

Alineaciones sin confirmar de Islandia y Portugal

Islandia

Runar Runarsson; Alfons Sampsted, Sverrir Ingi, Víctor Pálsson, Hördur Magnusson; Willum Willumsson, David Olafsson, Johann Gudmunsson; Albert Gudmunssson, Alfed Finnbogasson, Jon Thorsteinsson. DT: Age Hareide.

Portugal

Rui Patricio; Joao Cancelo, António Silva, Rubén Dias, Danilo Pereira, Raphaël Guerreiro; Bruno Fernandes, Joao Palhinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Joao Félix. DT: Roberto Martínez.

MINUTO a MINUTO de Islandia vs. Portugal

Así está la tabla de posiciones del Grupo F, previo al partido de los “Vikingos” y los “Lusos”