La Selección de Polonia perdió como local ante su similar de Portugal por 3 a 1 y complicó sus aspiraciones de clasificar a la próxima instancia de la UEFA Nations League. Quedó tercero del Grupo A de la Liga 1 con tres unidades, por debajo del combinado que encabeza Cristiano Ronaldo (9 puntos) y de la Croacia de Luka Modric (6).

Tras el encuentro, el que no se mostró para nada paciente con el momento que transita el conjunto polaco fue Robert Lewandowski, quien dejó en claro que sus compañeros no lo están sabiendo asistir como sí lo hacen en el Fútbol Club Barcelona, en donde ya es el goleador de LaLiga con 10 goles anotados en 9 fechas.

“No soy medio y mi trabajo no es bajar para recibir el balón en mi propio campo. Igual puedo hacerlo en los entrenamientos”, señaló el delantero culé en conversación con la prensa en las inmediaciones del Estadio Nacional de Varsovia, en donde este martes podrán desquitarse con los croatas a partir de las 20:45 horas de Europa Central.

En esa misma línea, Roberto Lewandowski, sin ánimos de frenar sus indirectas para con el resto de los integrantes de la Selección de Polonia, explicó: “Durante los partidos tengo que estar más cerca del área y esperar que me lleguen centros, pases y balones hasta que pase algo. Esto es algo que necesitamos mejorar o cambiar y no sólo contra Portugal. No parece que tengamos el balón cerca del área rival y mi papel es intentar conseguir algo allí”.

En uno de los partidos correspondientes a la tercera jornada de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League 2024/2025, la Selección de Portugal derrotó como visitante 3 a 1 a Polonia. Los tantos los marcaron Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo y Jan Bednarek. Para los polacos descontó Piotr Zielinski.

Cristiano Ronaldo sigue dando pasos hacia los 1000 goles

Cristiano Ronaldo se mentalizó en llegar a los 1000 goles oficiales. Ese es su objetivo antes de tomar la decisión de retirarse del fútbol profesional. Camino a los 40 años (los cumplirá el próximo 5 de febrero), el portugués sumó uno más a su cuenta personal este sábado en el duelo que disputó con Portugal frente a Polonia por la UEFA Nations League.

Marcó el segundo del combinado luso y ya son 906 los tantos que lleva registrados. Por delante, en la temporada, con su selección le queda el resto de la Nations League y las Eliminatorias para la Copa Mundial del 2026. En tanto que con el Al Nassr le queda: la Liga Pro Saudí, la AFC Champions League y la Copa del Rey de Campeones Árabes.