Lionel Messi se prepara para su llegada a la MLS, luego de terminar su etapa en el PSG. El astro argentino contó cómo vivió estos dos años en el conjunto parisino, pero también reveló algunos detalles desconocidos de cómo se dio su llegada en 2021.

Leo dejó Barcelona luego del final de su contrato y decidió optar por la opción de PSG. Su adaptación a París no fue fácil. “Fue una adaptación muy difícil, mucho más de lo que esperaba. Más allá de que tenía gente conocida en el vestuario y tenía relación con ellos, fue complicada la adaptación a un nuevo cambio. Llegué tarde, no tuve pretemporada“, explicó el campeón del mundo en una entrevista a beIN Sports Francia.

Precisamente, el conocer a ciertos futbolistas de la plantilla de PSG, como sus compañeros de selección Ángel Di María y Leandro Paredes, fue un punto clave. Es que esa fue la razón por la que decidió inclinarse a este desafío en el fútbol francés.

“Vine a París porque me gustaba el club, porque tenía amigos y mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros de selección o algunos que ya había tenido“, explicó respecto al motivo por el que eligió a PSG sobre otras ofertas.

Messi habló sobre su mala relación con los hinchas de PSG

Lionel Messi, quien jugó 75 partidos con PSG y marcó 32 goles (21 en su segunda temporada) durante sus dos años, fue muy criticado por el aficionado del club francés y, en sus últimos partidos, fue brutalmente silbado y abucheado. El crack rosarino decidió dejar atrás esta mala relación.

“Creo que el recibimiento fue muy bonito al comienzo. Lo dije. Después, la gente empezó a tratarme diferente, una parte del público del PSG, el resto y la mayoría me seguía tratando como al inicio. Hubo un quiebre con la afición del PSG. No fue mi intención ni mucho menos generar ese quiebre. También pasó con Neymar o Mbappé anteriormente. Me quedo con toda la gente que sí me respetó como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué y fue una anécdota“, sentenció.