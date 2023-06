La FIFA confirmó este viernes que el Mundial de Clubes 2025 se jugará en Estados Unidos. Esto significa que una de las franquicias que disputa la MLS se clasificará al certamen, de acuerdo a los criterios de clasificación. Inter Miami podría contar con ventaja para que pueda jugar la competencia gracias al factor Lionel Messi.

Estados Unidos ya tiene confirmada la participación de Seattle Sounders gracias al cupo de Concacaf por ser campeón de la Liga de Campeones 2022. Pero con la elección del país norteamericano como anfitrión de la competencia, sumará un equipo más e Inter Miami cuenta con grandes chances.

Messi se unirá a Inter Miami a partir de julio, una vez que se termine su contrato con PSG y que firme con la franquicia de la Florida. La revolución que generará el astro argentino hará crecer no sólo a su propio equipo sino también a todo la MLS.

¿Inter Miami buscará ser sede del Mundial de Clubes?

Su presidente, y uno de los dueños de la franquicia, Jorge Más, ya adelantó que con la llegada de Messi buscarán acelerar los trabajos en su nuevo estadio. “Vamos a hacer un seguimiento rápido de todo, con el objetivo de tener el Miami Freedom Park listo en algún momento del verano o principios del otoño de 2025“, apuntó.

No sería raro que Más e Inter Miami busquen acelerar todo lo que puedan la construcción del Miami Freedom Park para que se convierta en la sede oficial del Mundial de Clubes, que tendría lugar entre junio y julio de 2025. Además, para FIFA sería muy conveniente contar con Messi en su torneo, el cual ya ganó en 2011 y 2015 con Barcelona.

Otra opción sería que el Hard Rock Stadium, estadio con mayor capacidad (para 65.000 espectadores), sea elegido por FIFA para albergar la competencia. Inter Miami se vería igualmente beneficiado y potencialmente clasificado.

La chance de clasificar vía deportiva

De no conseguir la localía en el Mundial de Clubes, a Inter Miami le quedaría únicamente la vía deportiva para asegurar su lugar en esta competencia de FIFA. Sin embargo, el camino es largo y debe haber un cambio urgente, que con la llegada de Lionel Messi podría darse.

A Concacaf le queda un cupo disponible para la clasificación al torneo de 32 equipos de 2025. Ese lugar será para el campeón de la Concachampions 2024, aunque Inter Miami todavía no tiene su lugar asegurado. Sin embargo, cuenta con una gran chance de lograrlo.

Al no estar en su mejor presente en la MLS, se asume que la franquicia de la Florida no estará en la Liga de Campeones de la Concacaf 2024. Sin embargo, Inter Miami podría clasificar si gana la US Open Cup, competencia en la que está en semifinales. Allí debe enfrentar a FC Cincinnati el 23 de agosto, partido en el que, de no mediar problemas, deberá estar Messi.