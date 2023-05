Neymar Jr. se encuentra ahora mismo en Barcelona, festejó a sus formas con algunos de sus ex compañeros ese título de LaLiga ganado por los hombres de Xavi y sueña con regresar a una ciudad condal donde hay mucho movimiento por estas horas. Se afirma que el astro brasileño ya sondea las posibilidades de regresar al Camp Nou y que la respuesta de la entidad es igual de contundente a sus deseos.

Desde que pusiese rumbo a PSG por 222 millones de euros en verano del 2017 que cada temporada ha contado con rumores de un retorno de quien estaba destinado a ser el gran heredero de Lionel Messi en una entidad llena de salidas y fichajes por estos tiempos. Relevo afirma que Neymar intenta subirse nuevamente al barco del conjunto culé.

El crack de 31 años, lesionado hasta final de temporada y en la carpeta de ventas del PSG, se encuentra en Barcelona y ha coincidido tanto con ex compañeros como con gente del entorno del club. ¿El objetivo? Para Relevo no es otro que volver y de sondear que chances existen de que la junta deportiva de Joan Laporta busque su arribo desde el Parque de Los Príncipes. No se duda en el medio ni un segundo que Neymar, si por el fuese, habría regresado a Cataluña varios lustros atrás.

Simplemente imposible

Relevo indica que Ney midió las aguas, que dejó caer su deseo de volver y que por encima de todo, esperaba una respuesta positiva en este sentido que jamás llegó en las últimas horas. Barcelona no tiene como afrontar su sueldo, tampoco una transferencia y si bien encantan sus servicios, los intereses van por otro lado. Lionel Messi, Gavi o Ronald Araujo, prioridades.

Relevo no duda, Neymar estaría encantado de volver a la que fue su casa durante casi cuatro años y buscó en las últimas horas un ‘guiño’ que en este momento es imposible. PSG intentará su salida en verano, Barcelona no tiene como afrontarla y en este momento por la junta directiva de Joan Laporta no hay dinero para caprichos. Por el Parque de Los Príncipes esperan todavía por la Premier League.