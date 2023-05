No es Messi: Xavi revela el fichaje "fundamental" que quiere para Barcelona

En Barcelona continúan los festejos por el título de LaLiga de España. Pero Xavi Hernández ya habla del futuro del equipo donde no contará con dos jugadores históricos y muy cercanos a él como Jordi Alba y Sergio Busquets. Y si bien se habla sobre la posibilidad de que Lionel Messi regrese al club, para el entrenador hay un puesto que es necesario reforzar sea como sea.

La salida de Busquets es la más dolorosa para Xavi. Lo confirmó en la rueda de prensa previa al último partido que tendrá el Barça en el Spotify Camp Nou esta temporada, que será ante Mallorca este domingo. Es que el entrenador culé considera que necesita un reemplazo para el mediocampista, ya que consideró la posición como “fundamental“.

“Hemos tenido suerte que Busquets no se ha lesionado nunca. Los jugadores al final deciden que tienen que irse. Ahora es el momento de encontrar un sustituto porque no tenemos claro que lo haya en casa“, apuntó en primer término Xavi sobre lo que necesita para el próximo mercado.

E insistió en buscar al reemplazo de Busquets. “Hay que encontrar esa pieza. Si queremos competir bien el año que viene es fundamental. Busquets ha sido fundamental para conseguir la Supercopa y LaLiga. Hay que encontrar un jugador muy importante para suplirle“, opinó.

¿Quién puede ser el reemplazo de Busquets en Barcelona?

Mientras la directiva de Barcelona trata de negociar con Lionel Messi, a merced de lo que ocurra con el plan de viabilidad que elevaron a LaLiga, Xavi pide por un reemplazo para Busquets. En este sentido, el jugador que quiere es Martín Zubimendi, actual figura de Real Sociedad.

Por detrás, aparecería la opción de Joshua Kimmich del Bayern Múnich. Ambas opciones son caras y los Culés deberían poner no menos de 60 millones de euros por cualquiera de estos mediocampistas. Otra opción es la de Rúben Neves (Wolverhampton), aunque llegaría por la buena relación de la directiva con su agente Jorge Mendes y no por pedido de Xavi.

¿Jordi Alba tendrá reemplazo?

La salida de Jordi Alba también será sensible para todo el público de Barcelona. Sin embargo, Xavi confirmó en rueda de prensa que no necesita laterales izquierdos. “No hay que reforzar nada, tenemos a (Alejandro) Balde y Marcos (Alonso)“, aseguró.