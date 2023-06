Antes de jugar el último partido de la temporada ante Clermont, PSG anuncia de manera oficial la salida de Lionel Messi. De esta manera, le pone punto final a la etapa del argentino en el club de la capital francesa. Se despedirá este sábado en el Parque de los Príncipes y, a partir de ahora, deberá definir cuál será su futuro.

El club parisino publicó un video en donde deja a la vista la salida de su figura. #MerciMessi fue el mensaje en la publicación, que confirma de forma definitiva la salida del astro argentino tras dos temporadas en el club. Se va con tres títulos (dos Ligues 1 y una Supercopa de Francia) bajo el brazo. Ahora, su futuro se podría definir en los próximos días.

La MLS y Arabia Saudita pujan por tener sus servicios y ya le han hecho llegar ofertas multimillonarias para asegurar su futuro. Sin embargo, Barcelona no da el brazo a torcer y presiona a Messi para que, al menos, manifieste su intención de continuar en Europa. En este sentido, Xavi Hernández hizo un nuevo intento para seducir a quien fue su ex compañero en el Camp Nou y podría ser su nuevo entrenador.

“Estoy expectante porque he ido hablando con él. Y me haría especial ilusión. Allá donde ha ido, le han ido bien las cosas. Me haría ilusión, es una decisión más suya, más personal. Entendería cualquier escenario, pero como culé me gustaría mucho que volviera“, manifestó Xavi en una rueda de prensa este sábado.

La MLS, por su parte, tiene al Inter Miami como el mejor postor para convencer a Messi de mudarse a los Estados Unidos. Según el periodista Gastón Edul, ya le envió su oferta a los agentes del campeón del mundo, quien deberá responder en las próximas horas. Arabia Saudita, por su parte, ya le hizo conocer el ofrecimiento por unos 700 millones de euros por dos años para jugar en su liga y todo apuntaría a que el club que lo recibirá sería Al-Hilal.

El mensaje de Messi tras confirmarse su salida de PSG

Como parte de la despedida de PSG, trascendieron también las primeras palabras de Messi. “Gracias al club, a la ciudad de París y a sus vecinos por estos dos años y les deseo lo mejor en el futuro“, comentó como parte de su salida del club.

Messi jugará su último partido en PSG

El Parque de los Príncipes será el escenario de la despedida de Messi de PSG este sábado ante Clermont. No se espera un ambiente agradable, ya que en los últimos partidos en este estadio, el argentino fue víctima de silbidos y el malestar de los aficionados parisinos. No están conformes con lo que hizo el argentino durante su paso por el club, pese a haber conquistado tres títulos: dos ligas de Francia y una Supercopa local.

En su etapa de dos años en el club parisino, además, tiene las siguientes estadísticas: 74 partidos jugados (75 con Clermont), 32 goles marcados y 35 asistencias dadas. Durante esta etapa, Leo ganó el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina, su más grande logro. Además, ganó el Balón de Oro y el FIFA The Best.

Su salida de PSG se confirma pocas horas después de que otro jugador que termina contrato anunció su adiós. Sergio Ramos, en el día de ayer, reveló que tampoco renovará su vínculo y se despedirá también este sábado en el partido ante Clermont.