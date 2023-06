Arsenal dio un paso importante en la reciente temporada para volver a ser ese equipo protagonista de los tiempos de Thierry Henry y Dennis Bergkamp, por citar a algunas de las figuras de sus mejores épocas. Sin embargo, para que siga por este buen camino, este mercado de verano será importante en su afán de pelear nuevamente por el título de la Premier League.

Los Gunners ya han saltado al mercado en busca de dos figuras que Mikel Arteta pidió sí o sí para la próxima campaña. Kai Havertz es el que más cerca está, según reveló en las últimas horas el periodista Fabrizio Romano. Habría un principio de acuerdo por un monto de 60 millones de libras esterlinas, que le quedarán a Chelsea (más otros cinco millones en base a objetivos a cumplir).

El otro nombre es el de Declan Rice, figura del mediocampo del West Ham, pero que no deja salir tan fácil. De acuerdo a The Athletic y The Telegraph, la última oferta fue de 90 millones de libras esterlinas, la cual fue rechazada. Ahora, apareció Manchester United como posible competidor.

Más allá de estas dos figuras, Arsenal necesita seguir mejorando su plantilla, sobre todo en ciertas posiciones puntuales. Los futbolistas sudamericanos (con excepción de Brasil) no abundan en el conjunto londinense, pero hay varios nombres en el mercado que podrían serles útiles a los de Arteta y compañía. Aquí repasamos cuatro nombres propios, que podrían ser ideales.

4 fichajes sudamericanos ideales para Arsenal en este mercado

MOISÉS CAICEDO

El nombre del ecuatoriano estuvo en la órbita de los Gunners, pero todos los esfuerzos están concentrados en Declan Rice. Con la salida de Thomas Partey y la incertidumbre alrededor de Jorginho, hará falta otro mediocampista central de garantías en la plantilla.

Moisés Caicedo viene de una excelente campaña en el Brighton y es buscado intensamente por Chelsea. Sin embargo, si lo de Rice no prospera y los Blues no consiguen su fichaje, podría ser el jugador ideal para Arteta en el mediocampo.

JUAN SEBASTIÁN BOSELLI

Viene de un enorme Mundial Sub 20 y siendo figura de la defensa de Uruguay, que conquistó el título. Un rápido salto a Europa a sus 19 años sería el paso lógico para una gran carrera, como la que apunta gracias a sus buenos anticipos y su potencia en duelos y cruces.

Defensor Sporting sabe que lo perderá más pronto que tarde, aunque se lo vinculó recientemente con River Plate. Al Arsenal le hace falta garantías en la defensa central, uno de los puntos flojos y clave que le hizo perder el título de la Premier League (por la lesión de William Saliba). Boselli es uno de los nombres con gran potencial a futuro.

JULIO ENCISO

Otro futbolista de Brighton, que ha tenido una gran temporada, sobre todo en la parte final con apariciones destacadas en partidos importantes. La ventaja que da este futbolista paraguayo es que puede jugar por todo el frente del ataque y lo hace con firmeza. Es un jugador que con Arteta se podría potenciar claramente.

Arsenal necesita de más variantes en la parte del ataque, donde no le ha podido encontrar un reemplazo seguro a alguno de los tres nombres titulares: Martinelli-Gabriel Jesús-Saka. En este sentido, Enciso podría jugar en cualquiera de las tres posiciones y rendir.

GIOVANI LO CELSO

La posible salida de Granit Xhaka (al Bayer Leverkusen) dejará un espacio vacío en la parte izquierda del mediocampo que no será fácil de reemplazar. Con diferentes características a las del suizo, Giovani Lo Celso es uno de los jugadores que podría tener el salto de calidad que tanto necesita de la mano de Mikel Arteta.

El mediocampista argentino no tiene definido su futuro, aunque cuenta con ciertos pretendientes como Villarreal (quiere tenerlo nuevamente como cedido) y Barcelona. Su ficha pertenece a Tottenham, que lo quiere negociar, por lo que su salida sería sencilla. ¿Una dupla Lo Celso – Odegaard potenciaría el juego de ataque de Arsenal? Sin dudas.