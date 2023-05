278 goles y 434 partidos con Tottenham después, pocas voces pueden asegurar ahora mismo que Harry Kane sigue en el norte de la capital inglesa más allá del 30 de junio del 2023. El delantero de los Spurs, con un año de contrato bajo los mandos de Daniel Levy, espera mientras diversas potencias europeas empiezan a conocer su precio de salida. Real Madrid y la Premier League, al tanto.

Fue un año para el olvido al norte de Londres, de técnicos despedidos y un barco que de momento no tiene nuevo capitán pensando en la próxima temporada. La ecuación se hace más difícil cuando vemos como los Spurs no contarán con el dinero de la UEFA Champions League, como las obras en su estadio siguen condicionando su economía y como perder a Harry Kane gratis en apenas siete meses es una posibilidad más que latente. No hay AS bajo la manga en este momento.

Y todo esto lleva a prepararse para un divorcio entre el líder del proyecto y su club que es seguido de cerca por media Europa. Kane, con contrato apenas hasta el 30 de junio del 2024, sigue sonando en Real Madrid gracias a las informaciones de un Diario AS que junto a The Sun, tasan la marcha del ariete de los Spurs en sumas cercanas a los 115 millones de euros pensando en los meses que vienen por delante.

Manchester United, por delante

Es la información del segundo medio citado y un hito no menor pensando en los objetivos individuales del propio Kane. A solo 48 goles de igualar a Alan Shearer como máximo anotador de las competiciones del Reino Unido, el británico se debate ahora mismo entre emprender nuevos rumbos lejos de la Premier League o certificarse como historia viva del certamen. Los Red Devils, atentos.

Se indica desde The Sun que Manchester United irá a por Kane en estos meses, que será el primer rival del Real Madrid y que incluso, ofertará al delantero salir gratis del Tottenham para llegar a Old Trafford de manera gratuita en unos meses si es que así lo prefiere. 115 millones de euros, lo que pide Daniel Levy por su estrella.