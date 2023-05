Manchester United confirmó lo que ya venía asumiendo desde hace algunas semanas. Tras 12 años, el defensor Phil Jones dejará el club. Lo anunciaron con una carta escrita por el propio futbolista, que manifestó sus sensaciones y el difícil momento que ha atravesado en este último tiempo sin poder jugar.

Jones llegó a Old Trafford en junio de 2011, a cambio de 19.3 millones de euros proveniente de Blackburn. Durante estos 12 años, ha pasado todo tipo de lesiones que lo han marginado de la chance de tener continuidad en el primer equipo. Finalmente, con el final de su contrato, el club decidió no volver a renovar.

Sir Alex Ferguson fue su principal aliado para su fichaje y hasta aseguró que este defensor podía ser el “mejor jugador de todos los tiempos” de Manchester United. Sin embargo, en las últimas cuatro temporadas, ha jugado sólo seis partidos en total.

Jones se manifestó en redes sociales (después de mucho tiempo sin usar sus perfiles) para manifestar todo lo que le ha sucedido a lo largo de los años. Además, deseó lo mejor para sus compañeros, personal y el cuerpo técnico encabezado por Erik ten Hag.

Las frases más importantes de la salida de Phil Jones

“Pensé en la mejor manera de presentar mis palabras a todos y sentí que quería hablar directamente con los fanáticos que me han apoyado durante mi tiempo en el Manchester United (…) Siempre es difícil dejar un club. Ya lo hice con Blackburn Rovers, hace tantos años con solo 19 años, pero nunca pude imaginar lo que seguiría“, comenzó contando.

Pero sus palabras más difíciles llegaron al contar lo que le pasó. “Ojalá hubiera podido jugar más. Ojalá hubiera podido dar más a los muchos equipos con los que jugué. Diré, desde el fondo de mi corazón, que hice todo lo que pude. Hice todo lo que me pidió el equipo médico (…) Nunca dejé piedra sin remover en la búsqueda de vivir mi sueño y tener la oportunidad de representar al Manchester United en el campo“, manifestó.

“Pasé algunos días difíciles lejos de mi familia, rehabilitándome y recuperándome lejos de todos, recuperándome lejos del campo de entrenamiento, al que estaba desesperado por volver. He dicho antes que me resultaba difícil incluso hablar con mi equipo. -compañeros porque me dolió no poder ayudarlos, me dolió que mi familia no pudiera verme los días de partido, y sientes que estás defraudando a la gente“, dijo.

“A veces, en la vida, suceden cosas que no nos gustan, pero tenemos que aprender a aceptarlas y tener la paz mental de que hicimos todo lo posible para superar los desafíos. En tu carrera y en tu vida, eso es todo (…) El camino puede ser rocoso y desviarte del camino. Se trata de levantarse de los reveses y seguir adelante. Esta es una lección que impulsaré en mis próximos desafíos, para lo que sea que esté por venir. Viví un sueño en el club más grande del mundo. Jugué para Inglaterra en los principales torneos. En el United, gané trofeos, sobre todo la Premier League con Sir Alex, en su última temporada“, sostuvo.

“No es un momento para estar triste. Es un momento para mirar hacia atrás, para mí y mi familia, y estar feliz de haber logrado vivir un sueño en el United. Siempre puedo decirles a mi familia y amigos que no mucha gente llega a jugar para este club, estar siempre en su historia y poder mirar hacia atrás con tan felices recuerdos“, terminó.