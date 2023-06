Los hinchas del Lecco penden de un hilo. Esto por la grave situación que enfrentan y que podría dejarlos fuera de toda competencia para la siguiente temporada en Italia.

Es que lo que parecía una histórica hazaña al conseguir el ascenso a Serie B ahora se transformó en un verdadero dolor de cabeza. Luego de pasar 50 años en dicha división, el cuadro ubicado en Lombardia logró el ascenso tras superar al Foggia en los playoffs.

La prolongación de dicha definición provocó que los dirigentes del club no se conseguieron el estadio necesario para jugar en la Serie B. El estadio Rigamonti Ceppi que los vio ascender no cuenta con las condiciones que requiere las autoridades.

Ante esto, se buscaron como opciones los recintos de Vercelli y Monza. Pero ninguna negociación a llegado a buen puerto. Inclusive este último había dado su palabra pero a última hora declinó del acuerdo.

El tema que al no cumplir con dicho requisito peligra su estadía en la Serie B y también en la Serie C ya que no presentó ningún tipo de documento por su ascenso. Por lo que el peor escenario sería volver a jugar en la Serie D.

La resolución de este caso podría darse este viernes 23 de junio. Según Gazzetta dello Sport exigirán una prolongación de tiempo para poder encontrar el recinto indicado. Por su parte La Provincia que ya hay varios equipos interesados en el cupo que podría dejar Lecco. Entre los solicitantes aparecen Brescia, Reggina y Perugia.