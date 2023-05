Se ha terminado una era en el Camp Nou de Barcelona, donde solo resta un compromiso antes de finiquitar una temporada de resurrección que busca consagrarse con el retorno del hijo pródigo. Minutos después de golear y vencer al Mallorca en una fecha más que emotiva por Cataluña, tanto Xavi Hernández como Mateu Alemany se acordaron de un Lionel Messi que pronto será noticia. Días claves a continuación.

Fue una jornada de despedidas, de cerrar ciclos alrededor de mitos como Sergio Busquets, Jordi Alba y de confirmar que una nueva era ha comenzado para el conjunto culé. Mientras todo esto se daba en el corazón de la ciudad condal, Messi se encontraba a las afueras de la urbe y concretamente en un Estadio de Montjuic donde el recital de Coldplay se vio opacado con la presencia del argentino. Cada parte de este tablero espera a LaLiga.

“Messi también se merece una despedida así, creo que en eso estamos todos de acuerdo, vamos a ver. A Messi lo queremos todos, pero eso no significa que vendrá ni que no. Es el mejor de la historia y del Barça, depende mucho de lo que quiera hacer él”, palabras de Xavi Hernández señalando a Busquets y Jordi Alba mientras analizaba los pasos a seguir para que Leo cumpla el mismo camino. No es fácil ni sencillo, pero por Cataluña sienten que ya han hecho su parte.

Se vienen novedades

Tras la primera toma de contacto con el ente dirigido por Javier Tebas hace unos días y de ver como el caso Vinicius aplazaba cualquier tipo de decisión por obvios motivos, Mateu Alemany también anunció que antes de que termine el curso habrá novedades en cuanto a Lionel Andrés. La entidad recordemos, tiene la última palabra y el Camp Nou.

“Ayudan las marchas de Alba y Busquets en la situación de Fair Play, pero estamos pendientes de la aprobación del plan de viabilidad por parte de LaLiga en una semana o diez días. Está todo mezclado, pero hemos hecho deberes en cuanto ahorro, veremos”, declaraciones de Mateu Alemany a los medios presentes en un Camp Nou donde recordemos, Barcelona no volverá a jugar hasta el 2024. Se vienen horas claves por el futuro de Messi.