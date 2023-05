Javier Tebas era optimista anoche y hoy desde las entrañas del club avisan sobre lo que será el gran tema de conversación por Barcelona en la próxima semana. El conjunto culé sigue dando pasos al frente con un plan económico que mira a Lionel Messi, así como a una serie de operaciones para conseguir la recuperación de unas finanzas tocadas desde la pandemia: “Vamos a fichar”.

Eduard Romeu, vicepresidente económico del club, explica en Catalunya Radio todo lo que se viene moviendo en un Camp Nou donde reducir los costes de plantillas y reducir el límite salarial se hace imperante pensando en un verano donde los ingresos van a reducirse, donde la causa por el caso Negreira en UEFA seguirá rodeando a la entidad y donde el nombre de Lionel Messi sigue siendo el gran deseo del Barcelona. La próxima semana, concretamente el día 19, Sport afirma que puede haber luz verde desde LaLiga.

“No estamos en la UCI. Estamos en planta con gota a gota. Estamos todavía en el hospital. Creo que estamos avanzando. Pedí paciencia, dos años de paciencia, para tener la situación centrada a nivel financiero. Y la tenemos…Estamos esperando que nos den luz verde al Plan Estratégico enviado para dos temporadas. Son números rigurosos y conservadores y LaLiga nos dará el visto bueno, estoy seguro. La próxima semana lo sabremos…Vamos a fichar”, empezaba el directivo sobre lo que viene por delante para un Barcelona que además del título, pueden tener otro motivo para festejar en unos días.

“Sin salidas no viene Messi”

Romeu se mostró tajante a la hora de responder a si el argentino puede llegar sin que se hagan sacrificios: “Hemos trabajado en situaciones más complejas, pero no hay que volverse locos. Yo no quiero perder la zona de confort. No hemos valorado si Messi es una palanca. Sería un tema más social que económico. No hay un cálculo sobre lo que se puede generar Messi".

"Si no hay salidas, aunque se apruebe el Plan de Viabilidad, no puede venir Messi. Una cosa es tener cuentas cuadradas y otra es el Fair Play. En lo que se refiere a la masa salarial, para que entren 10 deben salir 10. Tanto liberas, tanto gastas. Estaríamos uno a uno. Cualquier jugador que entre debe compensarse con uno de salida, sin valorar nombres”, aseguraba el directivo sobre una próxima semana donde Barcelona puede estar un poco más cerca del argentino, donde puede ver la luz a nivel financiero y donde eso sí, también puede empezar a descartar fichas para la próxima temporada.