Luego de superar con cierta comodidad a Philadelphia Eagles, el actual campeón Tampa Bay Buccaneers, liderados por Tom Brady, avanzó a la Ronda Divisional de los Playoffs en la National Football League (NFL), aunque no sin complicaciones para su entrenador Bruce Arians.

En la previa al juego de este domingo 23 de enero, cuando reciban en Florida a Los Angeles Rams, el estratega recibió una mala noticia, ya que fue multado por la competición, con el pago de $50 mil dólares, por golpear el casco del safety Andrew Adams, y después empujarlo con el codo.

La acción, que provocó polémica e hizo tendencia en redes sociales al receptor Antonio Brown, quien acusó a Arians por malos tratos y por querer hacerlo jugar lesionado, tuvo respuesta en el principal involucrado, tomando una decisión al respecto.

La decisión de Bruce Arians tras multa de NFL



El estratega anunció que va a apelar al castigo impuesto por la liga, asegurando que estaba tratando de impedir que Adams incurriera en un castigo por propinar tirones a otros jugadores de Eagles, y así evitar que siguieran amontonándose unos encima de otros.

"La voy a apelar, porque no tiene nada que ver con el juego, por lo que estamos bien", aseguró Arians, que en conferencia de prensa de Buccaneers agregó que "ya he visto suficientes estupideces. No puedes dar tirones a jugadores encimados. Acabábamos de tener una jugada grande, gran posición de campo, y él estaba tratando de mover a los jugadores y yo lo quería alejar de ahí para que no le marcaran un castigo".