19 de abril de 1981: el juego más largo de la historia

El encuentro más largo en toda la historia de la MLB ocurrió en 1981. El encuentro disputado en la Liga Internacional, de clasificación Triple A, enfrentó al Pawtucket, la sucursal de los Medias Rojas, con el Rochester, por entonces filial de los Orioles. Dicho encuentro había empezado el día anterior y se suspendió pasadas las 4:00 de la mañana del 19. Y se completaría el 23 de junio, con el último de los 33 innings que se agregaron.

Curiosamente, dos venezolanos fueron protagonistas de aquel capítulo, Luis Aponte y Manuel Sarmiento, que defendieron al Pawtucket frente al Rochester.

La voz de playball se escuchó a las 8:25 pm y con ello el inicio del partido, luego de que se solventaran algunos inconvenientes con la iluminación del estadio McCoy. Las acciones fueron detenidas a las 4:07 am, con el marcador igualado a dos carreras. Posteriormente se reanudaron el 23 de junio y sumaron una entrada más, por tan solo 18 minutos.

Uno de los lanzadores de esa noche, Luis Aponte, contó un curioso anécdota. “Llegué a mi casa en la madrugada y me recibió mi esposa Xiomara, muy molesta. No me creía que habíamos estado jugando pelota hasta esa hora. Ella aseguraba que me había ido de parranda. Tuve que dormir en el sofá. Ni siquiera pude probarle en la mañana que yo decía la verdad, porque como el juego duró tanto, no apareció en esa edición de los periódicos”. Reveló Aponte.

Cabe destacar que en ese entonces no existía internet. La mayoría de las personas se enteraron de lo sucedido gracias a las reseñas que los diarios publicaron en sus ediciones del 20 de abril. Por otra prarte, Lee Graham, del Pawtucket, consumió hasta 14 turnos en el choque. Conectando solamente un hit. Y de esta manera tan particular se desarrolló el encuentro más largo en toda la historia de la MLB.

