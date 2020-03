La increíble historia de Rodgers sobre cómo escapó de Perú por el Coronavirus

Justo a tiempo, unos minutos más y Aaron Rodgers hubiese tenido que quedarse en Perú porque cerraron el aeropuerto debido a la situación que se vive en el mundo con la pandemia del Coronavirus.

El mariscal de campo de los Green Bay Packers contó en una entrevista para el podcast McAfee & Hawk cómo fueron esos momentos en los que logró salir del país sudamericano justo antes que decretaran el cierre de fronteras y aeropuertos. Su increíble historia la comparó con el final de la película de Argo, de Ben Affleck: suspenso total.

“La escena del final de Argo cuando se apuran en el aeropuerto fue igual, aunque allí nadie nos perseguía o nos retenía afortunadamente. No teníamos que hablar un idioma diferente para regresar al país, pero hubo momentos en los que nos preocupamos sobre si saldríamos, el aeropuerto era un pandemonio”, afirmó Rodgers.

Las vacaciones del ganador del Super Bowl en el 2010 dieron un giro de 180 grados porque sus planes iniciales eran visitar varios paises de Sudamérica, pero con la alerta de salubridad por el Coronavirus todo cambio de un momento a otro.

“Sé de aviones y personas que no han regresado todavía de Sudamérica. Cuando salimos rumbo al aeropuerto había tanta gente que no te podías mover. Pensaba en la inseguridad, no había máscaras y mucho pánico. Pero de alguna manera logramos salir y luego cerraron el aeropuerto porque había mal clima”, contó el quarterback de los Green Bay Packers.

Lee También