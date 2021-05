Aaron Rodgers le da la bendición a su sucesor en Green Bay Packers: Jordan Love

Una de las razones que se esgrimían entre los rumores periodísticos que provocaron la decisión del mariscal de campo Aaron Rodgers de pedir una salida de Green Bay Packers, sea por la elección en el Draft 2020 de National Football League (NFL) del joven Jordan Love, de entonces 21 años, proveniente de Utah State.

Sin embargo, en su primera aparición pública en tres semanas desde que surgió la noticia, el veterano jugador de 37 años descartó tajantemente que una de las cosas que motivaron su pedido de intercambio sea la llegada de este prospecto, que actualmente es su suplente.

De hecho, en la publicitada conversación con la cadena ESPN, Rodgers fue claro en apuntar hacia el trabajo realizado por el gerente deportivo de los Packers, Brian Gutekunst, como el principal motivo por el cual quiere salir de la institución de cara a la temporada 2021.

Aaron Rodgers le dan la bendición a Jordan Love



En su primera temporada como jugador novato, Love no jugó partido alguno el certamen anterior, por lo que se tomó como una "escogencia perdida", algo que no le gustó al quarterback, quien previo a la elección pidió a los directivos tener injerencia en la toma de decisión, algo que no ocurrió.

Consultado directamente por si esta situación es la causante de su salida, Rodgers fue enfático en señalar que "con mi situación, mira, nunca se ha tratado de la selección del draft, elegir a Jordan Love. Amo a Jordan, es un gran niño. Nos divertimos mucho trabajando juntos".

En esa línea, aclaro que su molestia "es simplemente una especie de problema de una filosofía y tal vez olvidando que se trata de las personas que hacen que las cosas funcionen. Se trata de carácter, se trata de cultura, se trata de hacer las cosas de la manera correcta".

