¿Y Aaron Rodgers? Green Bay Packers sigue firmando mariscales de campo

Seguimos a la espera de que se defina finalmente el futuro del mariscal de campo Aaron Rodgers, y su continuidad en Green Bay Packers; de cara a la temporada 2021 de National Football League (NFL), la franquicia ha anunciado la incorporación de un nuevo jugador para esa posición.

Luego de que la semana pasada, la escuadra de Misuri anunciara la llegada de Blake Bortles, de 29 años, ahora han llegado a un acuerdo para firmar a Kurt Benkert, de 25 años, con pasado en Atlanta Falcons, y que llegó allí gracias a una prueba que se realizó durante los días anteriores.

De esta forma, los Packers tienen tres jugadores para la posición de quarterback, sumándose a Jordan Love, quien permanece de la temporada 2020, donde llegó como novato, todos ellos a la espera de que Rodgers entregue una postura definitiva sobre su futuro en la institución.

Rodgers clave para programación de juegos en NFL 2021



Mientras esto ocurre, se ha revelado una entrevista con la cadena NBC, donde el vicepresidente senior de transmisión de la NFL, Howard Katz, reconoció que tuvieron dudas de programar varios partidos de Green Bay en horario estelar, por culpa del mariscal de campo.

"Los Green Bay Packers siguen siendo los Green Bay Packers, con o sin Aaron Rodgers, son un gran equipo y una gran marca. Empezamos a pensar en algunas de las permutaciones del calendario. Al final, cuando no lo cambiaron, no pudimos resolver algo que no sabíamos", advirtió el ejecutivo de NFL.

De esta manera, se mantiene en vilo la telenovela respecto de qué pasará con el mariscal de campo, quien de todas las formas posibles ha comunicado que quiere irse, mientras que el equipo busca su permanencia, por lo que todo está lejos de definirse.

