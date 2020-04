Abigail Ratchford colgó una foto tan provocativa que Instagram ya se la borró tres veces

Para Abigail Ratchford, la tercera no fue la vencida. Según ella misma confesó, Instagram ya le borró en tres oportunidades una foto en la que posa junto a Antje Utgaard por considerar que muestra mucho más de lo que sus parámteros permiten. Lejos de darse por vencida, la estadounidense lo intentó por cuarta vez.

"No puedo esperar para abrazar a mis amigos nuevamente. Tampoco puedo esperar a que Instagram elimine esta foto por cuarta vez. Captúrala mientras puedas. Adiós", escribió la Reina de las Curvas. "Qué buena toma. Yo tampoco puedo esperar", le comentó su compañera de sesión.

Vale recordar que fue tras contar su pasado como jugadora de fútbol que Abigail Ratchford comenzó a ganar fama mundial y a ganar seguidores de a cientos de miles. Según su relató, lo practicó hasta que tuvo 22 años y era una buena jugadora, pero tuvo que dejarlo por recomendación médica, a causa de algunas irregularidades cardíacas que le habían detectado y que hoy por hoy mantiene controladas.

Desde entonces, la Reina de las Curvas se ha convertido en una de las mujeres más explosivas de Instagram, donde ya suma más de nueve millones de seguidores. Sus calendarios están entre los más solicitados de los Estados Unidos y hasta tiene su propia aplicación.

Sin la posibilidad de analizar si hubiera o no hecho carrera Abi Ratchford como futbolista, por la falta de material de aquellos años, queda claro que como modelo le ha ido demasiado bien. Tanto como para no tener que lamentar no haber seguido apostando por el balón.

