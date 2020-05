"Absurdo": Marisa Glave se indignó por el funcionamiento del bono universal

Se sabe que el coronavirus y la cuarentena no solo afecta la salud directamente. La economía de la gente y del país cada día que pasa se perjudica más.

Con esto, quienes más sufren de esta crisis son los que menos ingresos tienen, los que trabajan informalmente o los que directamente conseguen sus alimentos con lo que hacían día a día.

Por ello, el gobierno de Vizcarra ejecutó planes para reducir este impacto en las clases más bajas. La última medida que se intentó ejecutar que implicaba un alcance mayor era la que se llamó el Bono Familiar Universal, que implicaba una asistencia económica a los más desfavorecidos.

Ella, sin embargo, recibió críticas por su aplicación. Marisa Glave, por ejemplo, señaló lo siguiente: "El padrón del #BonoUniversal excluye a miles que no están en planilla ni tienen ingresos superiores a 3000 soles". "Es decir no han hecho la #FocalizacionInversa sino que siguen con la vieja práctica de ubicar uno a uno a quien sí necesita. Absurdo. ¡Y el nuevo registro se saturó!", detalló.

"La gran mayoría que no fue incluida intenta desde ayer registrarse y el sistema no responde. Y las pocas personas que sí lograron entrar reciben mensajes como el que copió acá! Les dicen que no cumplen con requisitos pese a que no tienen ningún ingreso", agregó en otro tweet la excongresista.

Así, la política manifestó su descontento con la aplicación del plan del ejecutivo. Ahora, se verá si desde el gobierno modifican algo. Parece dificil ¡A esperar!

La gran mayoría que no fue incluida intenta desde ayer registrarse y el sistema no responde. Y las pocas personas que sí lograron entrar reciben mensajes como el que copió acá! Les dicen que no cumplen con requisitos pese a que no tienen ningún ingreso @MidisPeru @MTPE_Peru pic.twitter.com/F1REfV1xWB — Marisa Glave (@MarisaGlave) May 21, 2020

