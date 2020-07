"No es verdad": Marisa Glave negó que haya recibido dinero en campaña por el no

Poco a poco, las noticias en Perú van alejándose del coronavirus. A pesar que los casos y las muertes siguen en aumento, otros temas ya entran en la agenda.

El famoso caso Lava Jato, por ejemplo, está volviendo a dar que hablar. Estos aportes en campañas que señalaron a Alan García, Keiko Fujimori y Susana Villarán tendría más implicados.

En las últimas horas, se supo que un colaborador eficaz del equipo Lava Jato manifestó que Marisa Glave, ex congresista, habría recibido dinero provenientes de OAS y Odebrecht.

Ella, al ser contactada por dos medios para dar su descargo, se manifestó en twitter: "Hoy me han llamado de Idl reporteros y El Comercio. Tendrían declaraciones de José Miguel Castro, quién aduciría haberme dado dinero en la campaña por el no".

Resumen de las confesiones de José Miguel Castro:

-Graña y Montero aportó a la campaña del No vía la consultora Chisac.

-Asesorías de Jorge Nieto a Susana Villarán fueron pagas por OAS.

-Anel Townsend y Marisa Glave recibieron $ 10.000 (de plata brasileña) como "bono de éxito". pic.twitter.com/okoVJIw6X8 — Eloy Marchán (@eloymarchan) July 14, 2020

"Eso no es verdad. Mintiendo así va a perjudicar su cooperación con la Fiscalía", agregó la política. "Yo no entré a la política por un rato, ni por intereses subalternos. Ha sido y es un compromiso de vida. No dejaré que pretendan manchar mi nombre", finalizó.

Así, la política intentó limpiar su imágen tras las últimas noticias. Lo cierto es que su nombre fue mencionado y seguramente la justicia la cite ¡Esto dará más que hablar!

Yo no entré a la política por un rato, ni por intereses subalternos. Ha sido y es un compromiso de vida. No dejaré que pretendan manchar mi nombre. — Marisa Glave (@MarisaGlave) July 14, 2020

Lee También