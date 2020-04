"Despido masivo caleta": Sigrid Bazán explotó contra el decreto de suspensión perfecta de labores

El coronavirus no está afectando solo la salud. La economía, sobretodo la doméstica, todos los días sufre golpes de los que es duro levantarse. Mucha gente depende del día a día. Otros han sido víctimas del atropello de derechos de parte del empresariado. Ahora último, el propio gobierno peruano promovió que mucha gente deje de recibir su salario.

Este lunes, el Presidente Martín Vizcarra, por un decreto de urgencia, avaló la figura de la suspensión perfecta de labores. Tras la carta de la CONFIEP solicitando poder hacer despidos masivos, el Primer Mandario respondió con esta ley que permite a los empleadores no pagarle a sus empleados que no puedan trabajar sin la necesidad de despedirlos.

Obviamente, esto despertó las críticas de bastos sectores de la sociedad. Políticos como Urresti y Marisa Glave cuestionaron al Presidente por defender los intereses de una parte minoritaria de la población. Sigrid Bazán también se manifestó. Ella, además, usó un dato que da una idea de la situación y las posibles consecuencias de esto: "El 64% del empleo formal se sostiene en contratos temporales".

¿Suspensión perfecta o la ley del embudo? La #CONFIEP le tuerce la mano al Gobierno y logra que aprueben un despido masivo caleta. Rescate de 30 mil millones que aprovechan las grandes empresas con lucro, ¿Y para la gente? ¿desempleo y hambre? — Sigrid Bazán (@sigridbazan) April 14, 2020

"¿Suspensión perfecta o la ley del embudo? La CONFIEP le tuerce la mano al Gobierno y logra que aprueben un despido masivo caleta. Rescate de 30 mil millones que aprovechan las grandes empresas con lucro, ¿Y para la gente? ¿desempleo y hambre?", disparó, por ejemplo, Sigrid en uno de sus primeros tweets sobre el tema.

Después, la cuestionaron, le dijeron que eso no es un despido. "Ok. No es despido, es 90 días sin salario. No se cayó, se desplomó", respondió. "Esta “suspensión perfecta” es, para muchos, un adelanto de lo que se viene: la pérdida de su chamba. Si hay que a proteger a empresas, que sea a las MIPYME. Lo de ahora es inaceptable", concluyó con clara indignación.

Lee También