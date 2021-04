VIDEO: Alex Smith confirma su futuro tras épica vuelta a la NFL

El mariscal de campo Alex Smith es un ejemplo de superación para el deporte en Estados Unidos, es que tras sufrir una grave lesión en su pierna, que incluso lo tuvo al borde de la muerte, pudo volver a jugar en la National Football League (NFL), y terminó jugando para Washington Football Team.

Sin embargo, todos los sacrificios que realizó para volver a los emparrillados, que lo tuvieron por más de 18 meses batallando y quedándose con el premio al Mejor Regreso de la temporada 2020, terminaron por cansarlo y finalmente utilizó su cuenta de Instagram para confirmar su futuro en la competición.

"Quiero darle las gracias por creer en mí, y gracias por ayudarme a creer en mí mismo", partió señalando Smith para confirmar su retiro de la NFL tras 15 temporadas.

"Hace dos años estaba atrapado en una silla de ruedas, mirando mi pierna destrozada, preguntándome si alguna vez podría volver a caminar o jugar con mis hijos en el patio; en una jugada de rutina, casi lo pierdo todo", agregó el quarterback explicando su decisión.

"El fútbol no me dejaba rendirme. Porque no, esto no es solo un juego. No es solo lo que sucede entre esas líneas blancas un domingo por la tarde. Se trata de los desafíos y el compromiso que requieren. Se trata de cuán duro y hasta dónde puedes esforzarte. Se trata del vínculo entre esos 53 muchachos en el vestuario y todos los demás en la organización. Se trata de comprometerse completamente con algo más grande", complementó Smith.

El jugador fue primera selección general del Draft en 2005, escogido por San Francisco 49ers, donde permaneció hasta 2012, al año siguiente pasó a Kansas City Chiefs, donde estuvo cinco temporadas, y desde allí aterrizó en 2018 en Washington, hasta el día de hoy, donde puso punto final a su carrera.

