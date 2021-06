Leyenda de NFL exige que Green Bay Packers respete a Aaron Rodgers

Se cumplen dos meses desde que el mariscal de campo Aaron Rodgers decidió plantarse ante la directiva de Green Bay Packers para exigir un intercambio de cara a la temporada 2021 de National Football League (NFL), una situación que está muy lejos de tener una solución.

En ese sentido, ya son varias las figuras de la competición que se han referido a este tema, aunque en muchos casos de forma más moderada, como Tom Brady, quien prefirió mantenerse al margen de todo conflicto; sin embargo, hay otros que toman partido por el veterano jugador de 37 años.

Es el caso de Alex Smith, retirado mariscal de campo de Washington Football Team y compañero generacional de Rodgers en el Draft 2005 de NFL, que en conversación con USA Today fue enfático en exigirle a los Packers que respeten a su máxima figura en los últimos 15 años.

Alex Smith pide respeto de Packers hacia Rodgers



"Aquí hay un tipo que ha entregado 16 años a la organización, ha estado allí pese a muchos cambios, también. Viene de quizás una de las mejores temporadas para un quarterback en la historia, todavía jugando a un nivel increíblemente alto", partió señalando el ex quarterback.

En ese sentido, Smith agregó que "claramente, no es una situación ideal y no es lo que debe ser; pienso que se le debe (a Rodgers) un cierto nivel de comunicación y un cierto nivel de respeto más allá del jugador promedio. Y, no creo que sea pedir demasiado simplemente comunicarse. Claramente, eso no sucedió (con Packers) a lo largo del último par de años".

Finalmente, puntualiza que "el modo en que se ha tratado a la gente, él ha salido y ha dicho eso, prácticamente; así que pienso que es importante en cualquier negocio, no solamente el fútbol americano, sino cualquier negocio, especialmente un deporte de equipo, creo que es importante cómo tratas a la gente. Realmente, creo que no ha sido ideal allí. Espero que lo puedan resolver".

