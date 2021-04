Ryan Fitzpatrick confesó que envió a Alex Smith el peor mensaje tras su delicada lesión

Recientemente, Alex Smith protagonizó el regreso del año, no solo en la National Football League (NFL) sino en la historia del deporte, pues el mariscal de campo se lesionó gravemente, hasta el punto de que estuvo casi a nada de perder la vida.

Sin embargo, se repuso ante todo pronóstico, batalló fuertemente en cada día de rehabilitación con la figura de su esposa al lado apoyándole en todo momento. Todo esto dio fruto y en la campaña 2020-2021 del deporte del ovoide, Alex Smith volvió a los emparrillados con la camiseta de Washington Football Team.

Sin embargo, después de tanto esfuerzo, el mariscal de campo decidió que su carrera deportiva ha llegado a su final, tomando la decisión de retirarse y colgar el casco. Justamente, con motivo de su retiro, su colega de posición Ryan Fitzpatrick reveló el mensaje que le envió cuando se fracturó la pierna izquierda.

Alex Smith (Foto: Getty)

El mensaje de Ryan Fitzpatrick a Alex Smith

"Cuando Alex se rompió la pierna en ese juego hace unos años, tuve lo que pensé que era una lesión similar: me fracturé la tibia en 2014 con los Houston Texans ", afirmó Fitzpatrick a Yahoo Sports“...Así que el peor mensaje de texto que jamás haya enviado, se lo envié a Alex.

"Le dije 'Oye, Alex, solo quiero que sepas que te arreglarán de inmediato, estarás como nuevo'. Estoy aquí y no siento ningún dolor por mi lesión tres años después", prosiguió. Lo envié y me sentí bien al respecto, y él dijo 'Bueno, el mío podría ser un poco más complicado'. Y 17 cirugías después, y la historia de lo que tuvo que superar, me sentí como el mayor imbécil", finalizó.

Lee También