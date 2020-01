Los primeros días de enero no hay fútbol. Después de la euforia de las fiestas, llega la calma y la ansiedad por el inicio de las jornadas llenas de deporte.

Los equipos se encuentran en pretemporada preparando lo que será todo el año. Justamente, en medio de esta importante etapa, Ascues y Deza, recién llegaditos al club, decidieron salirse de la linea.

Tras ello, Pablo Bengoechea habló al respecto. No mencionó ningún tipo de sanción, aunque tampoco celebró lo hecho por sus dirigidos. Tras esto, periodistas tomaron posiición.

Mientras Diego Rebagliati lo apoyó, Alexandra Horler lo criticó duramente: "Me decepciona mucho lo dicho por Bengoechea en conferencia. No se pueden minimizar estas cosas y encima, contradecirte". "Ahora las fiestas son "divertidas" y esto es un chiste? Cuando antes decía que los días libres no eran para fiestas ni emborracharse", manifestó.

"Los futbolistas y todos los atletas deben cuidar su cuerpo y su físico y deben tener responsabilidad y compromiso", escribió en otro Tweer la comunicadora. "Dependen se su cuerpo y de cuánto les rinda. Pará eso hay que descansar, comer bien y cuidarse", continuó.

"No es culpa de Bengoechea por dárselo. Es culpa y responsabilidad de los futbolistas, que no entienden que lo que significa su profesión y la disciplina que deben tener", tiro y para finalizar sacó las declaraciones del DT a las que se refería.

