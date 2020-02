La lesión de Stephen Curry a principios de temporada fue un baldazo de agua fría para los Golden State Warriors, que ya estaban teniendo problemas para engranar después de muchos cambios de personal.

En este sentido, muchos presumieron que quizás el base All-Star no volvería a las canchas durante toda la temporada, pues no tendría arriesgarlo si el equipo igualmente no clasificará a los playoffs.

No obstante, el deseo de Curry es mantenerse en actividad. De esta forma, podría probar su química con D'Angelo Russell - en caso de que no sea traspasado - y estar en buen ritmo para los próximos Juegos Olímpicos.

En cancha @AlvaroNBAMartin y @NBALatam nos cuentan el posible retorno de @StephenCurry30 a los tabloncillos ���� pic.twitter.com/019jfsdRTe — Salto Entre Dos �� (@Salto_EntreDos) February 6, 2020

Y de acuerdo con el reporte de Álvaro Martín y NBA Latam, Curry estaría listo para regresar en algún punto del mes de marzo, pues su recuperación marcha viento en popa, pero aún no ha podido practicar con contacto.

Martín confirmó que Curry será próximamente autorizado para entrenar 3 contra 3, luego 5 contra 5 y posteriormente, 5 contra 5 y contacto, un típico scrimmage para determinar si está listo para regresar.

Igualmente, se espera que los Warriors limiten sus minutos y presencia en partidos de noches consecutivas, pero, al menos; el juego recuperará a uno de sus mejores exponentes.

