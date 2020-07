Arturo Vidal se destapa: "Si voy a Colombia, quiero jugar en un equipo de Cali"

Cada vez hay más vinculos que unen a Arturo Vidal con Colombia. Todo empezó con la linda amistad que formó con James Rodríguez y luego se reforzó con la relación amorosa que entabló con Sonia Izasa, una de las modelos colombianas más reconocidas en las redes sociales por sus rutinas de ejercicio para tonificar el cuerpo.

Todo lo anterior ha acercado bastante al Rey con el país cafetero. El jugador del Barcelona ofreció una entrevista con el programa 'Primer Toque' de Win Sports donde aseguró que es fanático del fútbol profesional colombiano. Varias veces a estado en Colombia y la ciudad donde más a disfrutado es en Cali.

Por eso, le preguntaron al austral si le gustaría jugar en elagun momento de su carrera en el FPC. No dudó en decir que sí, aunque no apuró y comentó que es mejor vivir la vida "día a día". Sin embargo, se animó a comentar que de darse esa oportunidad, le gustaría jugar en algún equipo de la ciudad de Cali. No los mencionó, pero hacía referencia clara al América o Deportivo Cali.

Las palabras de Arturo Vidal en Win Sports:

"Sigo y me gusta el fútbol colombiano, jugar en algún equipo de Cali sería muy bueno" Arturo Vidal #PrimerToque pic.twitter.com/46fnECXHzm — Win Sports Tv ���� (@WinSportsTV) July 28, 2020

