El único responsable de la salida de Tom Brady fue…

Después de una relación de 20 años y seis Super Bowls no se esperaba que el final fuera así. Cuando muchos ya pasaron la página y tratan de habituarse a que Tom Brady jugará con otro jersey diferente al de New England Patriots, una nueva declaración volvió abrir la herida causada en los fans de los Pats por la salida del QB.

Asante Samuel, exjugador de los Patriots, le dijo este domingo a TMZ Sports que el desgaste creado por las formas en las que dirige Bill Belichick pudieron ser la causa para que Brady se cansara y decidiera dejar el equipo de New England.

Asante Samuel y Tom Brady. Foto: Getty.

“Probablemente (Brady) se hartó de esto (no poderse divertir). Sirvió para mí, me hizo una mejor persona, pero no es algo que haya disfrutado", afirmó el excornerback, quien se retiró en 2013, jugó cinco campañas para los Pats y ganó dos Super Bowls.

Nadie puede negar que el método Belichick es exitoso, pero, por lo menos en el caso de la relación desgastada con Brady, da entender que la rigidez y lo estricto del entrenador en jefe no cedió ni ante la posible partida de uno de los mejores quarterbacks de la historia.

“Probablemente se cansó de esto. se cansó de algunas cosas que quería para el círculo interno. Quizá quería que los receptores y alas cerradas no se fueran del equipo y Bill intentó hacer un canje con él. ¿Quién sabe qué pasó?”, concluyó Asante Samuel.

