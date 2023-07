Se filtró por qué DeAndre Hopkins no ha firmado con New England Patriots

Los días pasan y la incertidumbre empiece a crecer cada vez más por saber cuál será el próximo equipo de DeAndre Hopkins en la NFL. En la carrera por firmar al receptor estrella para la temporada 2023, Tennessee Titans y New England Patriots pican en punta, pero… Ya se conoció por qué D-Hop no ha firmado ni con los Pats, ni con los Titanes.

Hopkins jugó por tres temporadas y 35 partidos con Arizona Cardinals hasta que fue dejado en libertad. El tres veces All-Pro no pudo terminar en un alto nivel por una lesión de rodilla, pero con un mensaje claro sobre el retiro de la NFL, DeAndre reveló hasta cuando quiere jugar en los emparrillados.

Después de dejar en claro que sigue siendo un receptor de al menos 1.000 yardas atrapadas por temporada, DeAndre Hopkins volvió a ser noticia en la NFL por dos motivos: un equipo está siendo más agresivo para firmarlo y se conoció por qué aún no firma ni con New England Patriots, ni con Tennessee Titans.

Según informó Mike Reiss, periodista de ESPN, fuentes cercanas a la situación de Hopkins para definir su próximo equipo en la NFL le dijeron que el receptor estrella ya recibió ofertas de Patriots y Titans, pero el equipo de Tennessee “ha sido más agresivo hasta este punto”. ¿Lo pierde Bill Belichick?

A pesar de que Tennessee Titans estaría siendo más agresivo para firmar a DeAndre Hopkins, Mike Reiss filtró cuál es la razón por la que el receptor estrella no firma con equipos como New England Patriots: “Hopkins no ha tenido prisa por firmar. Una razón para que Hopkins espere un poco más es dejar abierta la posibilidad de que otro equipo ingrese a la mezcla, lo que podría aumentar su mercado”.