La expectativa en el Bronx por la firma de Gerrit Cole con los New York Yankees se puede sentir desde ahora. Y es que, apenas en una simple práctica de bateo, la fanaticada neoyorquina dejó sentir su clamor por su nuevo lanzador.

Cole saltó al montículo para enfrentar ocho bateadores en el campo George Steinbrenner en el marco de los entrenamientos primaverales de los Yankees, recibiendo enormes ovaciones de los presentes:

“Es la primera vez que recibo una ovación así por mi primera práctica de bateo en vivo, se los puedo asegurar. Estuvo bien. Ciertamente no me voy a quejar de un buen ambiente”, declaró el ex de los Houston Astros.

Cole se vio bastante sólido y continuó desarrollando química con Gary Sánchez, quien apunta a repetir como receptor titular del equipo de Aaron Boone incluso a pesar de sus bajos rendimientos la temporada pasada.

Gerrit Cole, high Fastball (home plate view/tail) pic.twitter.com/q3jYDB8Ntb — Rob Friedman (@PitchingNinja) February 16, 2020

Los Yankees se perfilan como el principal favorito de la Liga Americana y su rotación reforzada promete muchas alegrías a la fanaticada del Zoológico del Bronx. ¿Se romperá la maldición este año?

Lee También