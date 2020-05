Bartolo Colón le escapa al retiro y quiere jugar otra vez en las Grandes Ligas

Algunos dicen que la edad es un estado mental y un ejemplo de eso es Bartolo Colón, quien a sus 47 años aún sueña con una temporada más en las Grandes Ligas para poder despedirse del béisbol profesional por todo lo alto en uno de sus equipos predilectos.

Según publicó la periodista Marly Rivera, de ESPN, Colón desea jugar un año más en los New York Mets aunque es realista que por su edad esta posibilidad parece lejana. Del 2014 al 2016 su casa fue el Citi Field (estadio de los Mets), en donde tuvo unas de las mejores estadísticas en su carrera.

Bartolo Cólon. Foto: Getty.

“Creo que el año pasado pude tener una oportunidad. Sé que, si no pasó en 2019, este año será menos probable. Me estoy haciendo viejo y todo se trata de pitchers jóvenes. Cuando te haces mayor, los equipos ya no necesitan de tus servicios", afirmó Big Sexy.

Además de la edad, el otro factor que le juega en contra al lanzador dominicano es que desde septiembre de 2018 no hace parte de un juego de Grandes Ligas. En su último salida con los Texans Rangers tuvo dos tercios de acción en los que permitió cuatro carreras.

Durante los tres años que Bartolo Colón estuvo con los New York Mets tuvo el tercer ERA más bajo de su carrera con 3.90, lanzó la segunda mayor cantidad de aperturas (95) y tuvo una marca de de 44 victorias y 34 derrotas.

Lee También