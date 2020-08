Un momento Newton: Belichick no aseguró que Cam sea el quarterback titular

La llegada de Cam Newton a los New England Patriots causó revuelo en el mundo de la NFL. Claro, como no, si estás firmando a un exMVP de la liga para reemplazar al mariscal de campo más ganador en la historia (Tom Brady), pero esto no fue de un día para otro.

Bill Belichick habló este viernes para la prensa de New England y reveló el trabajo que hicieron junto a Newton antes de tomar la decisión final de firmarlo. Los Patriots querían conocer todo, absolutamente todo de ‘SuperCam’.

“Las cosas salieron bien. Pasamos bastante tiempo con Cam. Pasó bastante tiempo con nosotros. Creo que fue un interés mutuo. Pasamos bastante (tiempo) con varias personas diferentes y varias conversaciones diferentes tratando de ver cómo sería el ajuste. Fue muy positivo por nuestra parte y me alegra que haya funcionado”, dijo Belichick.

Hasta ahí todo normal, pero al contrario de lo que muchos aficionados de los Patriots pensaban, Belichick no aseguró que Newton vaya a ser el quarterback titular (inicial) de los Pats. No descartó tener en cuenta a Jarrett Stidham para que pelee por la posición.

“Tenemos un largo camino por recorrer. Veremos cómo van las cosas y no puedo controlar cómo se desempeñan los jugadores; eso depende de ellos. Les daremos a toda una oportunidad”, concluyó Bill Belichick.

