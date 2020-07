Boban Marjanović taponeó dos veces consecutivas a Dwight Howard y se mufó de él

Boban Marjanović no es un jugador más en la NBA. Si no fuera por la incursión de Tacko Fall (2,26) en la última temporada con Boston Celtics, el serbio sería en la actualidad el jugador de mayor altura en la liga. Sus 2,24 metros los suele utilizar de buena manera en la mayoría de los partidos, aunque en otros no tanto.

Boban es un show aparte fuera de la cancha y es uno de los basquetbolistas que mejor cae en todo el mundillo de la NBA. Por eso, resulta normal que se tome con humor cuando realiza una de las acciones que solamente él o Fall pueden realizar, como la que le tocó vivir contra Dwhight Howard.

El pívot de Los Angeles Lakers se posteó de espaldas, en una situación normal de la posición, pero detrás tenía al temible de Dallas Mavericks. Este último, sin saltar, taponeó en dos oportunidades consecutivas al estadounidense de los Lakers, quien parecía minúsculo a pesar de sus 2,11.

Boban blocks Dwight TWICE without even jumping ���� pic.twitter.com/j8ktKbwnsc — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 24, 2020

La situación terminó en un salto, según la interpretación de los jueces, pero con sonrisas cómplices de uno y otro lado. El banco de suplentes de ambos equipos también realizó su parte, ya que nadie puede privarle el tiro tan fácil a un experimentado como Howard. Solamente Marjanović.

Boban culminó una gran actuación, siendo el máximo anotador del partido por encima de Luka Doncić, con 17 puntos. Además, sumó 13 rebotes en un doble-doble más y 2 asistencias.

