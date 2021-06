¿Se acaban los súper Nets? Brooklyn escucharía ofertas por estrella del ‘Big-3’

Cuando parecía que ni el mismísimo LeBron James con Los Angeles Lakers podía detenerlos y tendrían el título de la NBA en el bolsillo llegaron las lesiones y los problemas personales para acabar con el ‘Big-3’ de los Brooklyn Nets en la temporada 2020-21. Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden quedaron en dueda.

En el Juego 7 contra Milwaukee Bucks por semifinales de Playoffs el ‘Big-3’ de Durant, Irving y Harden solo tuvo a un jugador y medio: Kyrie estaba lesionado, James en una pierna y KD era el único sano. Giannis Antetokounmpo y compañía hicieron de la suya y eliminaron a los súper Brooklyn Nets.

Al parecer, las directivas de los Nets no estarían nada conformes por los 18 partidos que se perdió de temporada regular uno de los integrantes del ‘Big-3’ y en el caso que llegara una oferta atractiva para el equipo de Brooklyn pensarían en intercambiarlo. ¿Se acaban los súper Nets?

Matt Sullivan, autor del libro ‘Can't Knock the Hustle: Inside the Season of Protest, Pandemic, and Progress with the Brooklyn Nets 'Superstars of Tomorrow’, los Brooklyn Nets estarían dispuestos a escuchar ofertas por Kyrie Irving por varias actitudes que significaron ausencias del base estrella de la NBA.

Los Brooklyn Nets escucharían ofertas por Kyrie Irving

“Escuché que la directiva de los Nets estaba bastante molesta con la ‘pausa’ de Kyrie, especialmente con esa fiesta sin máscara que convirtió su licencia de pseudopaternidad en una suspensión por covid-19. En la última semana escuché rumores, susurros, en realidad, porque romper los Nets es como irrumpir en el Kremlin, que el gerente general de Brooklyn, Sean Marks, tal vez, posiblemente, aparentemente esté dispuesto a escuchar al menos una oferta de intercambio por Kyrie esta temporada baja”, afirmó Sullivan.

