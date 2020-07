Newton ataca a sus detractores: “Me estoy cansando de ser humilde”

Algunos lo daban por retirado, otros no le encontraban equipo y algunos pocos aún creían en él. Cam Newton se cansó de los detractores y publicó un video en su cuenta de Instagram en el que atacó a quienes dicen que no podrá triunfar en los New England Patriots.

“¡¿Vas a elegir eso, sobre esto?! Realmente soy un monstruo. Pero voy a decirte esto, ahora me estoy cansando de ser humilde”, fue la primera parte de la publicación que fue acompañada del mensaje: “Nota para mí: ¡Eres genial, eres el mejor, eres un perro, eres un monstruo, eres el león!”.

Ilustración de Cam Newton con el jersey de los Pats (Archivo particular)

La motivación de ‘SuperCam’ parece estar al 110% y con el objetivo de igualar, y porque no mejorar, aquella temporada en 2015 cuando fue MVP, dejó en claro que la motivación para firmar con los Patriots fue el respeto que encontró en esta organización.

“Me estoy cansando de todo este humilde sh–. Porque cuando eres humilde, comienzan a aprovecharse de ti. Hay un animal m———— en la selva y cuando ruge, todo se detiene. Y estoy a punto de gritar”, señaló el nuevo quarterback de los Pats.

A sus 31 años, Newton firmó por un año con New England Patriots a cambio de $7.5 millones de dólares que se distribuyen en: $550.000 garantizados por la temporada, $1.05 millones como base total, $700.000 en bonos de listas por juegos y $5.75 millones en incentivos.

