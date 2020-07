Newton dijo que los Patriots podrán hacer cosas que antes no hacían con Brady

Cam Newton apunta a ser el elegido por Bill Belichick como el reemplazante de Tom Brady para la temporada 2020. El ahora quarterback de los New England Patriots rompió una vez más el silencio y habló sobre lo que significa reemplazar al mariscal de campo más ganador en la historia.

“¿Sabes a quién irás? Estoy como, sí, genial. Lo que fue, lo que es, es genial, ni siquiera necesita hablar de eso. Pero una cosa al respecto: Entrenador (Josh) McDaniels, puedes llamar algunas cosas que nunca has podido llamar ahora”, afirmó Newton en el canal de YouTube de Odell Beckham Jr.

Ilustración de Cam Newton con el jersey de los Pats (@espn)

Está claro el mensaje, ‘SuperCam’ le hizo saber al coordinador ofensivo de los Patriots que ahora podrá hacer jugadas que antes no podía hacer con Brady. La motivación de Newton está al máximo y eso lo sacó a relucir una vez más: tiene ‘sangre en el ojo’.

“Estás obteniendo un perro. También estás obteniendo uno de estos perros molestos y estoy mirando el calendario y me pregunto, '¿con quién jugamos? ¡Ese equipo me pasó! OK, ese equipo me pasó. Podrían haber venido y atraparme”, dijo el nuevo QB de los Pats.

La reacción cuando Newton recibió el llamado de lo Patriots fue imperdible y así contó la anécdota con su agente: “Le dije: 'Espera, ¿cómo nos vamos a relajar Belichick y yo?' Porque es como la percepción”.

