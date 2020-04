La dura confesión de Carlos Martínez: cambio su vida por la muerte de dos peloteros

Cuando a los deportistas les ha costado tanto llegar a las Grandes Ligas y vienen de tener pocos recursos para pasar a ganar grandes cantidades de dinero, con contratos millonarios en la MLB, es muy probable que se alejen un poco de lo que es ser el profesional ideal y caigan en las distracciones de los lujos.

Justamente eso fue lo que le pasó al lanzador de los St. Louis Cardinals, Carlos Martínez, con una baja en su nivel luego de tener sus mejores temporadas (2015 y 2016) con 60 aperturas, 30 victorias y 16 derrotas. Sin embargo, llegó el momento en el que tomó consciencia por la muerte de dos beisbolistas: Oscar Taveras y Yordano Ventura.

Foto: Gettyimages.

“La muerte de Yordano (Ventura) y Tavi (Oscar Taveras) me impactó mucho en el corazón e hizo que yo cambiara. Eso fue un ejemplo que nosotros los jóvenes debemos cuidarnos más y cuidar nuestras familias”, afirmó El Tsunami en un live de Instagram junto al periodista Yancen Pujols.

El lanzador dominicano continuó su relató explicando cómo en los primeros años en Las Mayores no sabía lo que era el control, no prestaba atención a los consejos de los jugadores experimentos y gastaba dinero como si no hubiese un mañana.

“A mi antes no importaba las cosas que hacía. Si me acostaba a las tres, cuatro o cinco de la mañana o si andaba en la calle borracho. Yo estando en las Grandes Ligas, siendo joven y con todas las oportunidades del mundo, derroche dinero por donde quiera y no escuchaba a nadie”, confesó Carlos Martínez.

Lee También