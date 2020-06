Carmelo Anthony contra las grandes universidades como Duke y Kentucky

Estados Unidos vive una revolución que involucra a miles de personas alrededor de la nación. Algunos, por su importancia y por cómo es tomada su palabra, son más escuchados que otros. No hay dudas que, los deportistas ya consolidados, pueden resultar importantes para hacer pequeños cambios, aunque a la postre culmine en uno enorme.

Quizás el presente de Carmelo Anthony no es el que tiene más luces, ya que sus números y características del juego no se parecen a lo producido en sus mejores años. No obstante, lo realizado en su carrera lo ubican con una gran posibilidad de poder influir en los basquetbolistas que recién comienzan.

El actual jugador de Portland Trail Blazers cuestionó a por qué las universidades de “sangre azul” se llevan a los mejores prospectos, dejando de lado a las “universidades negras”, quienes no suelen destacarse a nivel nacional por falta de talentos.

"Todo lo que se necesita es una persona para cambiar la historia. Cambiar los deportes de la universidad porque tienes un niño negro que está en la cima de su juego y decidió ir a una universidad negra", opinó Anthony en Bleacher Report.

De hecho, su pedido está cerca de hacerse realidad, ya que Mikey Williams, uno de los mejores prospectos de la clase 2023, afirmó que está considerando seriamente en jugar para HBCU, dejando de lado a Duke o Kentucky, entre otras.

