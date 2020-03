Chris Sale fue brutalmente honesto al hablar sobre su lesión

La temporada pasada fue un enorme calvario para los Boston Red Sox, pero también principalmente para Chris Sale, quien estaba llamado a ser el as de la rotación de su equipo.

Con muchas lesiones y altibajos, el zurdo apenas pudo registrar una marca de seis triunfos con once derrotas y una efectividad de 4.40, los peores números de su laureada carrera en Las Mayores.

Y este año no ha sido muy diferente, pues apenas se recuperó de una bronquitis, se resintió de su condición e incluso la posibilidad de someterse a la cirugía Tommy John no ha sido descartada del todo.

Chris Sale injury update: Red Sox ace avoids Tommy John surgery, but elbow issue a 'gut punch' https://t.co/KVjQAq0eZe — CBS Sports MLB (@CBSSportsMLB) March 5, 2020

Es por eso que el pelotero se abrió de corazón ante los reporteros de CBS Sports, comparando esta enésima lesión con un golpe en las partes nobles.

"Es un golpe en las pelotas. Es una dura manera de darse cuenta, pero lo he dicho una y otra vez, no tengo tiempo para lamentarme. Tengo una batalla cuesta arriba, pero me tengo que poner mis zapatos para escalar", declaró el zurdo.

Sale empezará la temporada en la lista de lesionados y su participación en la campaña estará en duda hasta que no se determine no solo el alcance de su lesión, sino también la mejor forma de proceder.

