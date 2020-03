El dato que prueba que los Red Sox son el mayor desastre de MLB

Justo un día después de que tuviera permiso para subirse al montículo y lanzar, Chris Sale anunció que debería someterse a la cirugía Tommy John y así perderse la temporada 2020, sin importar cuándo inicie.

Esta es solo otra de las miles de pésimas noticias que han recibido los Boston Red Sox en los últimos meses, poco más de un año después de ser el equipo más dominante de toda la pelota mundial.

Y es que, con la baja de Sale, ahora los patirrojos se gastarán alrededor de 80 millones de dólares en seis peloteros que ni siquiera jugarán un solo inning con ellos la próxima campaña:

+ Chris Sale: $30.000.000

+ David Price: $16.000.000

+ Dustin Pedroia: $13.125.000

+ Rusney Castillo: 14.271.428

+ Pablo Sandoval: $5.000.000

+ Manny Ramírez: $2.013.418

Y aún no se ha dado a conocer el resultado de la investigación sobre los #RedSox y el probable castigo a Alex Cora.

Esto es para largo. — Fernando Álvarez (@FerAlvarez) February 16, 2020

Además de sus malos negocios, los Red Sox siguen bajo investigación de Major League Baseball por el escándalo de robo de señales que involucraba a Álex Cora quien tuvo que ser despedido, poco después de echar al gerente Dave Drombowski.

Boston también tuvo que renunciar a Mookie Betts ante la certeza de que su ex MVP no extendería su contrato con el equipo y todo parece indicar que no hay un equipo con peor suerte y rumbo más incierto hoy en día que el de Fenway Park.

