Colin Kaepernick anuncia creación de iniciativa para apoyar con abogados a manifestantes de Minneapolis

In solidarity w/ our brothers & sisters in Minneapolis, KYRC + @kaepernick7 established our Legal Defense Initiative to support Freedom Fighters on the ground. If you, or a loved one needs legal assistance, or to donate, go to https://www.knowyourrightscamp.com/legal #wegotus

