Boston Celtics funciona, por momentos, como un relojito. El problema es cuando olvida sus fortalezas como debilidades y, principalmente, la banca no le soluciona los problemas a Brad Stevens.

Por esos errores que se ven durante la temporada, sumado a lo poco que dio Cleveland por hacerse con Drummond, es que los fanáticos de los Celtics se encuentran preocupados por no hacer ninguna modificación.

No obstante, si alguien sabe hacer negocios en la liga es Danny Ainge. El General Manager de Boston explicó el motivo por el cuál no hicieron ningún movimiento: "Es muy simple, no había buenos tratos que hacer. Tienes que encontrar un socio cuando estás haciendo un trato. No puede simplemente decir 'Necesito hacer este trato y hacer lo que sea necesario para llegar a un acuerdo'. Así no es cómo funciona", contó Ainge en CBS Sports .

"Hemos realizado muchos intercambios a lo largo de los años. No tenemos miedo de hacer intercambios. Estuvimos muy ocupados durante las últimas dos semanas comunicándonos con los equipos de la NBA y nunca hubo realmente un acuerdo que pensáramos que fuera un buen negocio", culminó.

Los Celtics se encuentran terceros en el este con su récord 35-15 y, si bien no realizó traspasos, habrá que ver si deciden contratar a algún agente libre.

