Los Green Bay Packers viajarán a San Francisco para enfrentarse a los 49ers y buscar revancha de la paliza que les endosaron hace más de un mes, cuando cayeron 37-8 en el Levi's Stadium.

En esta ocasión, el equipo de Matt LaFleur se está preparando de manera completamente distinta y, de acuerdo con el receptor estrella Davante Adams, sus probabilidades de vulnerarlos son mucho mayores:

"Obviamente si solo anotamos 8 puntos y perdimos por 20 o algo así, el plan no fue suficientemente bueno. Esto no es una crítica hacia Matt o nadie más. La ejecución tampoco fue suficientemente buena, así que es culpa de todos. Sin embargo, el plan que he visto hasta ahora me gusta y creo que tenemos una mejor forma de atacar su defensa", declaró Adams.

Asimismo, el receptor abierto señaló que la presión del partido no estará de su lado, pues ellos no son los locales ni los favoritos, arrejándole la pelota hacia unos 49ers que se presume podrían ganar por un touchdown, según las casas de apuestas:

"Esta es una gran oportunidad. Entendemos lo que tenemos al frente. No tenemos nada que perder, pero al mismo tiempo muchísimo que perder. Pero la presión está sobre ellos. Ellos salieron y nos dominaron en el último partido porque no hicimos las cosas de la forma que debíamos. Ahora solo podemos mejorar", sentenció el receptor abierto.

Durante ese primer choque, Adams fue limitado a solo 7 recepciones para 43 yardas y seguramente estará marcado por el estelar Richard Sherman una vez más, un reto de primera para Aaron Rodgers.

