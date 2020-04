David Ortíz ya no ve grandes líderes en las Mayores

No es un secreto que el dominicano David Ortíz es uno de los peloteros más respetados y reconocidos en toda la historia de las Grandes Ligas. Campeón con Boston en su momento y haciendo respetar a una institución que llevaba muchos años sin consagrarse en las Mayores.

A través de un Instagram Live con el periodista Yancen Pujols, afirmó que los nuevos que enfrentan los peloteros jóvenes hoy en día en las Grandes Ligas son más complicados ya que no cuentan con líderes de la pelota que antes sí habían.

El dominicano resaltó que a los jóvenes les faltan líderes dentro del equipo y que esto puede afectar de manera negativa la carrera de las nuevas generaciones.

"Yo recuerdo que cuándo yo estaba chamaquito, siempre en el clubhouse había un líder que era el punto a seguir. Los equipos no tienen eso ya. Los equipos no tienen ya un Derek Jeter en el clubhouse, cuándo Pujols se retire ya no lo van a tener, yo mismo que fui un líder en mi clubhouse. Ahí va a entrar Adrían Beltré en cualquier momento", resaltó Ortíz.

"Tú no sabes la cantidad de tigres que me han dicho 'yo le agradezco a Adrían Beltré de que yo jugué con él', porqué el era el capitán, y el no se andaba con vagabunerías, especialmente a los latinos. Adrián Beltré cuándo uno salía con una vaina o una payasada se la ponía. ¿Que hacía eso? Arreglaba a los muchachos y les alargaba la carrera" concluyó David.

David Ortiz Sends Message To Boston During Coronavirus Fight: 'We Are The City Of Champions' https://t.co/QneaQgVnE2 — WBZ Boston Sports (@wbzsports) April 7, 2020

Hoy en día hay una cantidad de jugadores importantes y que a su corta edad ya comienzan a destacarse en las Grandes Ligas, asumiendo responsabilidades y situaciones pesadas dentro del equipo, pero a su vez, para el Big Papi, esto no es suficiente y la voz de la experiencia siempre será necesaria.

